Basket, la Pieffe 2.015 guarda al futuro: contratto quadriennale per il gigante Ben

Un gigante per la Pallacanestro 2.015. La società biancorossa ha sottoscritto un contratto quadriennale con Benjamin Babacar Mbaye Ndour, atleta di origini senegalesi di 205 centimetri classe 2003. Benjamin arriva a Forlì dopo avere giocato negli ultimi due anni con la maglia dell’Oxygen Bassano. Visionato durante l’attività di scouting negli scorsi mesi, Benjamin ha partecipato ai tre giorni di reclutamento che la società ha organizzato nel mese di luglio e, con l’inizio della stagione 2020/2021, si aggregherà al roster della Serie A2 e disputerà il campionato di categoria con l’Under 18 Eccellenza. "Abbiamo scelto un ragazzo che porta in dote qualità atletiche e techinche che saranno un supporto per gli allenamenti della prima squadra, e che porterà qualità anche alla formazione dell’Under 18 che disputerà il campionato di Eccellenza", spiega il general manager Renato Pasquali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.