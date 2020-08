Basket, la Pieffe 2.015 riparte: annunciata la data del raduno e presentazione della squadra

Sono passati più di sei mesi dall’ultima partita ufficiale, dall’ultimo abbraccio dei tifosi ai biancorossi all’Unieuro Arena. Era metà febbraio, e la sfida contro Roseto fu l’ultima occasione di vedere la squadra sul campo. Però, dopo mesi difficili, finalmente ci siamo: la nuova stagione è alle porte e la squadra è pronta a riunirsi per la ripresa degli allenamenti, fissata per lunedì 7 settembre. Il raduno per i giocatori e lo staff sarà domenica 6 settembre 2020 all’Unieuro Arena, e vedrà la tradizionale consegna del materiale tecnico e la conferenza di inizio stagione riservata esclusivamente alla stampa.

In serata, tempo permettendo, ci si sposterà nella cornice del Cala FoMa (Via Tibano, 4, 47122 Forlì FC), dove ci sarà la presentazione della squadra ai tifosi, che potranno ritrovare i giocatori dopo tutti questi mesi di attesa. Nei prossimi giorni, verranno dati ulteriori dettagli rispetto a questo appuntamento, e la Società si riserva di segnalare eventuali cambiamenti rispetto al programma indicato.