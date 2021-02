Basket, nasce il canale ufficiale Whatsapp per i tifosi dell'Unieuro

Un nuovo modo per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che riguarda l'Unieuro Forlì: è da oggi disponibile il canale Whatsapp ufficiale della Società, tramite il quale i tifosi e gli appassionati potranno ricevere gratuitamente e sul loro cellulare news, foto, video e tutto quello che riguarda il mondo biancorosso.

Iscriversi al canale è facile ed immediato, e ci vogliono davvero pochi secondi. "Salvare nella vostra rubrica il numero di telefono: 380/7842284; Inviare un messaggio whatsapp con il testo “#FOLLOWYOU” seguito dal nome; Il numero verrà registrato nelle liste e i tifosi cominceranno a ricevere tutte le news".

Il servizio funziona in automatico, quindi non prevede risposte a messaggi o chiamate da parte degli iscritti. Per tutte le informazioni si può scrivere a comunicazione@pallacanestroforli2015.it