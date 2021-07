Basket, nel roster si aggiunge Lorenzo Benedetti

Baskers Forlimpopoli annuncia l'acquisizione di Lorenzo Benedetti (playmaker, 1993, di 183 centrimetri) come prima addizione nel roster per la stagione sportiva 2021/2022. Reduce dalla brillante esperienza agli Aviators Lugo coi quali ha finito per disputare i playoff in C Gold, l’atleta faentino è stato l’unico in campo a sposare l’epopea dei Raggisolaris Faenza dalla Promozione alla B (dove resta per tre annate) in soli quattro campionati. Poi nel 2018/2019 l’approdo ad Olimpia Castello in C Silver, dove al primo anno conquista subito l’ennesima promozione e rimane alla corte di Serio anche l’anno seguente come regista titolare.

Ora, alla soglia dei 28 anni ancora da compiere e nel pieno della maturazione, Benedetti giunge ai piedi dell’Artusi con grandi motivazioni per essere un elemento cardine del nuovo organico a disposizione di coach Agnoletti. “Ho accettato la proposta dei Baskérs perché la società si è dimostrata fin da subito seria, giovane, intraprendente, sempre votata al continuo miglioramento ed i risultati recenti ne sono fedele testimonianza. Ho potuto seguirne le gesta fin dal campionato di Promozione e giocare contro ed in alcuni casi insieme a molti miei futuri compagni di squadra. L’obiettivo è quello di dare il massimo, divertirsi e se possibile portare più gente possibile al Palazzetto, anche se il pubblico di Forlimpopoli è conosciuto da tutti per il suo grande calore ed entusiasmo.” Queste le prime dichiarazioni del nuovo playmaker del galletto.