Basket, palla a due anche alle 17: avanzata la richiesta, "si va incontro alle famiglie"

Palla a due anche alle 17. La richiesta è stata avanzata dalla Lega Nazionale Pallacanestro alla Federazione Italiana Pallacanestro per i campionati di serie A2 e B. L’orario sarà applicato per le gare domenicali in calendario dal 15 novembre, data di inizio dei campionati, e fino al 27 marzo, in concomitanza con l’entrata in vigore dell’ora legale. "La decisione di anticipare di un’ora la palla a due della stagione 2020-2021 ha lo scopo di favorire, nel periodo invernale, l’afflusso nei palasport in particolare dei nuclei familiari, che rappresentano una base importante del pubblico dei Club associati ad LNP", viene spiegato.

Questo, viene aggiunto, "consentirà un rientro a casa a fine gara più agevole in vista degli impegni scolastici del lunedì, per bambini e ragazzi. E, di conseguenza, strategìe mirate a vantaggio dei Club, per una tipologìa di spettatori che tra l’altro, in vista delle possibili riduzioni di capienza, non necessita del distanziamento sociale nelle sedute all’interno degli impianti". Ma la scelta della Lega Nazionale Pallacanestro, viene evidenziato, avrà "ricadute positive in tanti altri ambiti: consente ai Club viaggianti, in occasione delle trasferte più lunghe, di prendere l'ultimo volo/treno, risparmiando su una notte supplementare in hotel; così come per i tifosi in trasferta, incentivandoli, potendo garantire loro un rientro in orari migliori alla vigilia di una giornata lavorativa. Infine, ma non meno importante, l’anticipo concede tempi più flessibili per tutti gli operatori dei media".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Viene infine precisato "che l’orario delle 17 è quello ufficiale richiesto da Lnp alla Fip; ai Club resta comunque la facoltà di disputare i propri incontri casalinghi domenicali alle 18, nel caso in cui venga ritenuto orario più consono a favorire l’afflusso del pubblico nei palasport".