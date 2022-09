Basket, per l'Unieuro esordio in Supercoppa contro Ravenna: "C'è la giusta mentalità"

La gara d?esordio di Supercoppa, come da tre anni a questa parte sarà contro Ravenna, e coach Antimo Martino ha presentato la partita:

?È vero che sarà la prima partita ufficiale, ma dobbiamo essere bravi a contestualizzarla all?interno del percorso di prestagione, che ci deve portare ad essere pronti per l?esordio in campionato. Come tutte le gare, però, scenderemo in campo per rispettare la competizione e con l?obiettivo di ottenere la vittoria, che in questa fase è fondamentale per creare la giusta mentalità di squadra e darci ulteriore entusiasmo?.

Il coach ha poi fatto un bilancio dopo le prime settimane di preparazione e di lavoro insieme: ?La squadra, fin dal primo giorno, ha dimostrato di lavorare con la giusta mentalità e mettendo, in ogni allenamento, tanta intensità e voglia di fare. Sappiamo di dovere migliorare su tanti aspetti, cercando di crescere la qualità di quello che facciamo; ma i ragazzi hanno dimostrato di avere voglia di sbucciarsi le ginocchia, correre e condividere il pallone. E questa è la base per costruire tutto quello che verrà?.

Intanto Motorola sarà Partner Maglia per le partite di ?Supercoppa LNP 2022? della Pallacanestro 2.015 e sarà presente sulle divise gara che la squadra utilizzerà nelle sfide con Ravenna, Cento e Rimini, andando ad affiancarsi ad Unieuro. ?Siamo molto contenti che Motorola, marchio riconosciuto a livello internazionale, sia presente sulle nostre divise da gara in occasione delle gare di Supercoppa ? dice il Presidente Giancarlo Nicosanti ?. Si tratta di una collaborazione decisamente prestigiosa della quale siamo orgogliosi e che gratifica la società e i soci della Fondazione?.