Basket: prima della Supercoppa, Forlì impegnata in tre match amichevoli

Dopo due settimane intense di lavoro in palestra, il percorso di avvicinamento all’inizio del campionato vedrà i biancorossi giocare tre gare amichevoli che andranno ad anticipare le sfide di “Supercoppa 2021”. Il primo appuntamento è previsto per mercoledì 1 settembre contro gli Stings Mantova al “Villa Romiti” e, a distanza di tre giorni, si tornerà in campo contro Pistoia Basket 2000 (Pala Carrara). Per mercoledì 8 settembre, è invece prevista una gara amichevole contro la Scaligera Basket Verona (Palestra Alutto, Bologna). Tutte le gare verranno giocate a porte chiuse.

Di seguito, il dettaglio delle gare:

Mercoledì 1 settembre: Unieuro Forlì – Stings Mantova

Sabato 4 settembre: Pistoia Basket 2000 – Unieuro Forlì

Mercoledì 8 settembre: Scaligera Basket Verona – Unieuro Forlì



Questi impegni anticiperanno la prima uscita in “Supercoppa 2021” contro l’OrSì Basket Ravenna prevista per domenica 12 settembre.