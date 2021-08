Basket, primo giorno di scuola per la Pieffe 2.015: si rimettono in moto gambe e muscoli

Infuocato primo giorno di scuola per la Pallacanestro Forlì 2.015 versione 2021-2022. La compagine biancorossa si è ritrovata lunedì pomeriggio agli ordini di coach Sandro Dell'Agnello nella palestra del Palafiera per la consegna del materiale tecnico e il primissimo assaggio di parquet con tanto di pallone. Sotto l'occhio di Dell’Agnello e dagli assistenti Sergio Luise e Paolo Ruggeri, i giocatori hanno iniziato a lavorare sotto l’aspetto fisico assieme al preparatore atletico Luca Borra per rimettere in moto gambe e muscoli.

Presente il gruppo della prima squadra, con i nuovi acquisti Rei Pullazi, Lorenzo Benvenuti, Mattia Palumbo, Franco Flan e Jeffrey Dean Carroll, al quale si sono aggregati Benjamin Babacar Ndour, Paolo Bandini e altri giovani dell’Under 19 della Pallacanestro 2.015. La squadra si allenerà per tutta la settimana, con sedute a porte chiuse nel rispetto dei protocolli sanitari, mentre domenica si presenterà ufficialmente alla città. Dapprima agli organi di informazione, attraverso l’abituale conferenza stampa di inizio stagione alla presenza di giocatori, dirigenti, staff della Pallacanestro 2.015 e soci della Fondazione, e successivamente ai tifosi.