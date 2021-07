Basket, Renato Pasquali nel consiglio direttivo della Lnp

Il general manager della Pallacanestro Forlì 2.015, Renato Pasquali, entra nel consiglio direttivo della Lnp, subentrando a Federico Grassi, decaduto dalla carica di membro del consiglio direttivo per l’avvenuta promozione in Serie A di Napoli Basket, di cui era rappresentante. Pasquali subentra in qualità di primo dei non eletti all’Assemblea dello scorso 31 ottobre scorso. "Nel saluto e ringraziamento al presidente Federico Grassi, a lui ed a Renato Pasquali l’augurio di buon lavoro nei nuovi compiti che li attendono", si legge nella nota di Lnp.