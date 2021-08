Basket, ripartire per correre assieme: il raduno della Pallacanestro 2.015

Ritrovarsi per ripartire. Ritrovarsi per iniziare di nuovo a correre insieme: società, squadra e città, verso l’inizio di una stagione nella quale passione, impegno, determinazione e unità saranno le fondamenta sulle quali costruire un percorso da vivere con entusiasmo ad ogni suo passo. Il primo, la Pallacanestro 2.015 lo muoverà lunedì 16 agosto quando di fatto si accenderà il semaforo verde sul campionato 2021-2022 di serie A2. La squadra si radunerà nel primo pomeriggio e, una volta espletati i test sanitari preliminari, i giocatori si ritroveranno all’Unieuro Arena per la consegna del materiale tecnico e il primissimo assaggio di parquet.

Alle ore 16.00, accolti da coach Sandro Dell’Agnello e dagli assistenti Sergio Luise e Paolo Ruggeri, i giocatori biancorossi inizieranno a lavorare sotto l’aspetto fisico assieme al preparatore atletico Luca Borra per rimettere in moto gambe e muscoli. Sarà presente il gruppo della prima squadra, con i nuovi acquisti Rei Pullazi, Lorenzo Benvenuti, Mattia Palumbo, Franco Flan e Jeffrey Dean Carroll, al quale saranno aggregati Benjamin Babacar Ndour, Paolo Bandini e altri giovani dell’Under 19 della Pallacanestro 2.015.

La squadra si allenerà per tutta la settimana, con sedute a porte chiuse nel rispetto dei protocolli sanitari, e nel pomeriggio di domenica 22 agosto si presenterà ufficialmente alla città. I dettagli sulle modalità di partecipazione al momento conviviale nel quale gli appassionati potranno dare il benvenuto ai nuovi arrivati e il bentornato a chi era parte del gruppo già lo scorso anno saranno resi noti nei prossimi giorni.