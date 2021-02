Basket, Sandro Dell’Agnello eletto "miglior allenatore" del girone di andata in A2

Dell’Agnello sarà premiato con un trofeo da Lavoropiù in occasione della gara con la Kienergia Rieti del prossimo 3 marzo

Sandro Dell’Agnello è stato nominato “miglior allenatore del girone di andata in Serie A2”, nel premio istituito da Lavoropiù, official partner di Lega Nazionale Pallacanestro. Il riconoscimento è frutto dei risultati ottenuti nella prima parte di stagione, che ha visto il coach guidare la squadra a vincere nove delle dieci gare disputate (due ancora da recuperare) ed ottenere la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, con tre giornate di anticipo.

"Sono onorato del premio ricevuto - dice il coach -. Mi sento di condivederlo e ringraziare i miei collaboratori, la Società tutta ed ovviamente i miei giocatori che mi hanno permesso di vincerlo. Lo dedico ai nostri tifosi forzatamente assenti ma sempre presenti. Grazie a tutti”. Dell’Agnello sarà premiato con un trofeo da Lavoropiù in occasione della gara con la Kienergia Rieti del prossimo 3 marzo.