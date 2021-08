Basket, serie A2: il calendario completo. E ritorna il pubblico sugli spalti per dare calore

La Lega Nazionale Pallacanestro ha reso noto il calendario della stagione regolare di Serie A2 Old Wild West – 2021/2022. Un campionato con 26 partite di regular season, senza più turni infrasettimanali o giornate di riposo essendo tornati i due gironi, Rosso e Verde, entrambi a 14 squadre, e che si concluderà il 10 aprile per poi aprire le porte, da regolamento, a una fase ad orologio di 4 gare che terminerà l'1 maggio. Un torneo che si interromperà due volte: per la pausa natalizia dal 20 dicembre al Primo gennaio e per le Final Eight di Coppa Italia che si disputeranno dall'11 al 13 marzo.

"Soprattutto sarà il campionato del ritorno del pubblico sugli spalti, anche se in misura del 35% delle capienze dei palasport e l'Unieuro è pronta a riabbracciare i propri tifosi e ad assorbirne tutto il loro calore", spiega la società. Come già anticipato da Lnp nella giornata di mercoledì, la Pallacanestro 2.015 esordirà in trasferta sul campo della Lux Chieti, poi avrà due appuntamenti consecutivi all'Unieuro Arena alla seconda e terza giornata. La prima possibilità di tornare ad applaudire i biancorossi è in calendario per domenica 10 ottobre contro la neopromossa Ristopro Fabriano. Si tratta di un ritorno di un duello sportivo molto sentito da due piazze storiche del basket italiano e che in passato ha portato la pallacanestro forlivese a scrivere pagine ancor oggi memorabili per tutti i suoi sostenitori.

Le partite di cartello arriveranno ben presto: a Verona il 24 ottobre con ritorno a Forlì il 30 gennaio 2022, con Scafati e tanti “ex” da una parte e dall'altra, in casa il 14 novembre e la settimana successiva il derby emiliano-romagnolo a Ferrara, con ritorno all'Unieuro Arena il 27 febbraio 2022. La “rivincita” degli ultimi play-off con l'Eurobasket Roma, poi, è in programma in anticipo sabato 11 dicembre nella capitale, mentre a Forlì si giocherà il 27 marzo dell'anno prossimo. E il derby con Ravenna? Sarà il “gran finale” del campionato. All'ultima giornata che si gioca per tutte in contemporanea: andata in casa giallorossa il 2 gennaio per dare il benvenuto al 2022 e ritorno all'Unieuro Arena il 10 aprile.