Basket serie C, Baskers a testa alta nel test contro la corazzata Virtus Imola

Secondo impegno non ufficiale casalingo in soli cinque giorni per i Baskers Forlimpopoli di coach Agnoletti, alla ricerca del miglior amalgama in vista degli appuntamenti ufficiali. Assenti illustri - Rombaldoni e Begic fanno il paio - influiscono relativamente sull’economia di un confronto produttivo per entrambi gli allenatori ed a lunghi tratti assai piacevole. I galletti devono fare i conti con l’estrema fisicità dei gialloneri ma in adacco la buona mira della coppia Nucci - Piazza mede a dura prova i meccanismi difensivi degli avversari, sopradudo negli ultimi due parziali. D’altronde la Virtus di Percan, anche col recupero del suo principale terminale, loderà per il vertice in C Gold mentre i Baskérs faranno il loro debudo esterno in C Silver (girone B) sulle tavole del PalaRuggi rendendo visita alla quotata Grifo Imola (sabato 24/10 ore 18.30).

BASKERS FORLIMPOPOLI - VIRTUS IMOLA 86-98

(PARZIALI 17-23; 20-25; 16-19; 33-31)

BASKERS: Nervegna 6, Godoli, Nucci 22, Servadei 5, Foiera 18; Piazza 22, Cristofani 7, Gorini 2, Flan 4, Gaspari, Bessan. All.: Agnole[

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIRTUS: Bara[ni 14, Salsini 19, Percan 25, Ramilli 17, Locci 7; Mura\ 5, Aglio 11, Piani Gentile, Savino, Dalpozzo n.e. All.: Regazzi