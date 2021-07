Basket serie C Gold, Baskers: Matteo Merenda sarà il braccio destro di coach Agnoletti

Di formazione prettamente caossina, come giocatore ha debuttato in B2 da under di lusso nella Fulgor Forlì di Giovannetti appena maggiorenne

Lo staff tecnico dei Baskérs Forlimpopoli si arricchisce di una nuova importantissima figura, che potrà così infondere l’enorme bagaglio d’esperienza maturato prima da atleta poi come tecnico. Si tratta di Matteo Merenda (forlivese classe 1980), assistente allenatore ed autentico braccio destro del confermatissimo Alessio Agnoletti. "Sono molto felice ed altrettanto motivato per questa nuova esperienza, ringraziando la società che con la fiducia mi dà ancora l’opportunità di fare ciò che preferisco, cioè allenare - afferma Merenda -. Porto in dote la mia esperienza e mi auguro possa servire a ben figurare; nessun dubbio sulla scelta in quanto i dirigenti non hanno mai nascosto obiettivi, idee chiare ed al contempo ambizione".

Di formazione prettamente caossina, come giocatore debutta in B2 da under di lusso nella Fulgor Forlì di Giovannetti appena maggiorenne, poi gioca altre diciotto intense stagioni di cui addirittura ulteriori tre in cadetteria con Libertas Fo e S.Marino. Dopo le parentesi a Ravenna, Cesena e Faenza in C, nel torneo 2006/2007 “Mere” sposa la causa Gaetano Scirea per ben 11 campionati consecutivi, allenato prima da Serra poi dall’amico Brighina. A 37 anni, nel 2017, decide di appendere le scarpe al chiodo e passa direttamente alla panca del Colle in qualità di vice, supportando ancora Brighina, Tumidei (2 anni) tutti in C Gold e quello scorso Emiliano Solfrizzi nella bella cavalcata in C Silver.