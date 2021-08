Basket serie C Gold, cena d'inizio stagione per i Baskers: al via gli allenamenti

I rinnovati Baskérs Forlimpopoli si sono ritrovati dopo le vacanze estive per la cena d’apertura della nuova stagione sportiva 2021/2022 con l’impegnativo campionato di serie C Gold alle porte

Come da prassi oramai consolidata, alla vigilia del primo allenamento della stagione, i rinnovati Baskérs Forlimpopoli si sono ritrovati dopo le vacanze estive per la cena d’apertura della nuova stagione sportiva 2021/2022 con l’impegnativo campionato di serie C Gold alle porte. Un importante passaggio conviviale per ritrovarsi ed iniziare il graduale inserimento dei tanti volti nuovi (Benedetti, Vandi, Brighi, Semprini Cesari e Bracci fra gli atleti, Merenda come primo assistente) e testare il polso a tutti i confermati. Da martedì si comincia a fare sul serio: al PalaVending, dopo la distribuzione del materiale tecnico, avverrà il primo allenamento sotto la supervisione del confermato preparatore fisico Mattia Tumedei e dell’intero staff tecnico capitanato da coach Agnoletti.