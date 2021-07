Basket serie C Gold, col figlio d'arte Ettore Semprini Cesari i Baskers completano la batteria dei lunghi

Ad Ettore non mancano le idee chiare: “Spero di poter sfruttare al meglio la nuova occasione a me capitata, avrò la fortuna di poter debuttare in C Gold"

Si completa definitivamente la batteria di lunghi a disposizione di coach Alessio Agnoletti per l’imminente campionato di C Gold.

Figlio d’arte (il papà Renzo, grande protagonista a livello juniores con lo scudetto vinto nel 91 sponda Basket Rimini, poi oro ed argento europeo con la nazionale under 22, in seguito in A con Rimini, Forlí , Trieste, Napoli, Fabriano e Montegranaro) e reduce dal brillante torneo con gli Angels inseriti nel nostro stesso girone (chiuso a quasi 7 punti di media) sarà appunto Ettore Semprini Cesari (ala forte, 2001, cm.200) a rinforzare lo scacchiere artusiano nei pressi del pitturato.

Atleta under ed al contempo prospetto assai interessante, negli ultimi anni è riuscito a fare esperienza anche a livello senior trovando spazio altresì a S.Marino dove ha ben figurato in doppio tesseramento fra under 18 Eccellenza e C Silver. Ad Ettore non mancano le idee chiare: “Spero di poter sfruttare al meglio la nuova occasione a me capitata, avrò la fortuna di poter debuttare in C Gold. Già dai primi approcci con i dirigenti ed allenatore ho avuto buone senzazioni. Mi auguro di dare il mio valido contributo alla causa e nel contempo di poter apprendere tanto dai giocatori esperti che avrò al mio fianco.”