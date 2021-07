Basket serie C Gold, Mattia Ricci e i Baskérs ancora insieme

Mattia Ricci e i Baskérs ancora insieme. Dopo la brillante e proficua esperienza della passata stagione, prosegue anche in C Gold il connubio sportivo fra l’ala cervese (10 punti a partita nel 2020-2021) e la società artusiana. Il suo talento, unito all’esperienza già maturata in categoria, saranno utili durante la difficile stagione alle porte e rendono pressoché unico un giocatore così propenso ad attaccare il ferro come pochi ma anche pericoloso dietro l’arco dei 6,75 metri. Si completa così definitivamente a 12 componenti il roster a disposizione dello staff tecnico del galletto.