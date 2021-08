Basket serie C Gold, primo giorno di sudore versato in palestra per i Baskérs Forlimpopoli

La squadra, agli ordini dello staff tecnico e del preparatore fisico Mattia Tumedei, ha sostenuto martedì sera la seduta mista d’allenamento sotto gli occhi vigili dello staff societario e del main sponsor Chemifarma nella persona di Marco Lugaresi. Alla truppa dei 12 si sono aggregati anche tre ragazzi dell’under 17 (nati nel 2005, gruppo gestito fra l’altro quest’anno dallo stesso coach Alessio Agnoletti), per dare un seguito al lavoro svolto nella passata stagione quando alcuni raccolsero minuti importanti in campo nel finale di campionato e indi proseguire nel percorso tecnico di formazione intrapreso da tempo

Il primo test amichevole si terrà già sabato 4 settembre ad Imola quando Rombaldoni e compagni affronteranno l’Andrea Costa partecipante al torneo di serie B. Mercoledì 8 settembre il calendario delle amichevoli proseguirà contro i Tigers Cesena (Vending ore 21.15), sabato 11 settembre contro Marnatese (Vending ore 19), sabato 18 settembre contro gli Aviators Lugo (PalaBanca ore 19) e sabato 25 settembre contro il Grifo Imola (Vending ore 19). Come noto l’inizio della stagione 2021/2022 è previsto per sabato 9 ottobre, con calendario e formula non ancora ufficializzati.

Rosa e staff

Così il roster degli atleti convocati (al netto dall’esito dei tamponi previsti dalle procedure mediche specifiche iniziali), composti da sette confermati e cinque volti nuovi: playmaker Lorenzo Benedetti (1993), Alessandro Vandi (2000) e Riccardo Gorini (2001); guardie Lorenzo Brighi (1994) e Giulio Gaspari (2002); ali Rodolfo Rombaldoni (capitano, 1976), Mattia Ricci (1995) e Federico Torelli (2002); e ali-pivot Matteo Bracci (1995), Agostino Donati (1993), Renzo Semprini Cesari (2001) e GianMarco Piazza (1988). Questo lo staff tecnico: coach Alessio Agnoletti, primo assistente Matteo Merenda e secondo assistente Enrico Ronci. Il preparatore fisico è Mattia Tumedei, mentre il fisioterapista Giacomo Martini.