Basket serie C Silver, avvio di campionato anticipato: ufficializzati i gironi

A seguito della riunione del Comitato Regionale FIP Emilia Romagna tenutasi giovedì pomeriggio a Bologna sono state diramate le date d'inizio campionato per quanto concerne tutti le competizioni regionali maschili e femminili. In particolare, per quanto riguarda i Baskèrs Forlimpopoli ai nastri di partenza per la prima volta nel torneo di C Silver, si è optato per la divisione territoriale in due gironi da otto squadre ciascuno, su sedici squadre aventi diritto.

Rispetto alle attese un avvio anticipato (fissato per il week end 24-25 ottobre). Ancora da ufficializzare invece la formula che ogni probabilità prevederà gli incroci nella seconda fase fra i due raggruppamenti; atteso per la prossima settimana il calendario della complicata stagione alle porte. Ovviamente in programma gli attesi derby con Gaetano Scirea e i big match con Grifo Imola e ABC Santarcangelo.

I gironi

GIRONE A

01 - 000296 - Pall. Novellara

02 - 000498 - Vis Basket Persiceto

03 - 002111 - CVD Basket Club

04 - 002659 - Pall. Correggio

05 - 007876 - Atletico Basket

06 - 022281 - Rebasket

07 - 047249 - F. Francia

08 - 048060 - Pall. Scandiano 2012

GIRONE B

01 - 012172 - Granarolo Basket

02 - 029162 - Gaetano Scirea

03 - 034210 - Grifo Basket Imola

04 - 034885 - ABC Santarcangelo

05 - 039117 - Ginnastica Fortitudo

06 - 048011 - BSL San Lazzaro

07 - 050715 - Cestistica Argenta