Basket serie C Silver, big match: in palio punti per la leadership fra Baskérs ed Angels

Sono passati appena dieci giorni dal recupero dell’andata e già sabato sera al PalaPicci (palla a due ore 18.45, dirigono Bettini e Gaudenzi) va in scena il return match fra Baskérs ed Angels. In palio non solo i due canonici punti nella lotta al vertice, ma soprattutto una garanzia di primo posto nel girone: in caso di successo artusiano Rombaldoni e compagni rilancerebbero le proprie chance, mentre se a spuntarla fossero i clementini (già forti del 71-61 dell’andata) sarebbe già suggello matematico.

Detto che il primato garantirebbe in finale l’eventuale bella fra le mura amiche, nel derby di Romagna ci sarebbero mille altri motivi d’attrazione per una gara di cartello come questa; come già appurato da tempo, per esempio, i numerosi atleti di categoria superiore che militano nelle due squadre. Nella capolista Santarcangelo, guidata da coach Ceccarelli, milita il nazionale 2004 nonché capocannoniere del torneo Alessandro Scarponi, formidabile cecchino che viaggia a 16,5 punti di media.

Con Pesaresi in dubbio per un problema alla caviglia, in cabina di regia sta disputando un’ottima stagione il play Frigoli, metronomo perfetto per questo gruppo. Sotto le plance il trio di categoria superiore Gamberini (10 ppg), Fusco e Polverelli non lascia intravedere punti deboli fornendo estrema garanzia d’affidabilità. Dal canto loro i Baskérs Forlimpopoli vorranno dar seguito alla positiva prestazione con BSL, consci che servirà ben altro per giocarsela alla pari con la prima della classe e mantenere inviolato il fortino di casa. Come consetuedine è prevista la diffusione della partita in diretta sui canali social (Fb & YouTube) a partire dalle 18.40.