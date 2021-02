Basket serie C Silver, colpo dei Baskers: ecco Agostino Donati, talento da 1500 punti in carriera

Colpo di mercato dei Baskers Forlimpopoli. Il presidente Cristopher Gardelli ha portato in rossonero una fondamentale pedina sotto canestro strappandola con un abile trattativa di mercato alla folta concorrenza, anche di categoria superiore, anche grazie alla fattiva collaborazione del suo agente Tito Spiccia (Step Forward Management). Agostino Donati è a tutti gli effetti un nuovo giocatore dei Baskérs e da questa sera sarà a disposizione di coach Agnoletti allenandosi coi nuovi compagni. Quasi 1500 punti in carriera, Donati garantirà al già valido roster dei Baskérs un ulteriore salto di qualità ed il suo ingaggio rientra appieno nel progetto di crescita societaria, anche in ottica futura.

Il lungo romagnolo è nato a Faenza nel 1993, dall’alto dei suoi 195 centimetri è un ala forte in grado di sviluppare un importante gioco bidimensionale perché può alternare al gioco spalle un discreto tiro mancino dalla lunga distanza. Questa estate era approdato al Guelfo Basket (C Gold), poi per le note vicessitudini legate al Covid ed alla successiva rinuncia della società alla partecipazione, si è a tutti gli effetti svincolato risultando uno dei pezzi pregiati del mercato di febbraio.

Venendo alla carriera, Donati ha debuttato in serie A nel 2010/2011 con la Virtus Bologna senza segnare punti, dove militava nella formazione juniores al culmine del settore giovanile. Ha iniziato la vera e propria carriera minors militando due anni in DNB prima a Civitanova Marche poi a Montecatini. Nella stagione 2014/2015 si è riavvicinato a casa, indossando per due stagioni la casacca dei Tigers Forli’ militando tutte le stagioni, anche seguenti, in C Gold, quindi la doppia esperienza a Fiorenzuola e nel 2018 l’approdo ad Anzola dove ha contribuito alle fortune degli orsi bolognesi.