Basket serie C Silver: definita la formula del campionato

È stata ufficializzata la formula di svolgimento del torneo di Serie C Silver in seguito alla disputa della prima fase di qualificazione (due gironi da otto, quattordici gare totali con partite di andata e ritorno) al via nel week end del 24-25 ottobre per terminare il 6 febbraio. In particolare, a seconda del piazzamento, le formazioni verranno suddivise in poule play off (classificate dal 1°al 4°posto con tre promozioni in C Gold) e poule play out (dal 5° al 8° posto con due retrocessioni in D). In entrambi i casi si formeranno quindi nuovi gironi da otto ad incrocio gironi A e B portandosi dietro i punti degli scontri diretti della prima fase, con otto gare disputate dal 21 febbraio al 18 aprile.



Per quanto concerne i playoff la prima classificata verrà promossa direttamente, poi ci saranno altre due finali con accoppiamenti seconda-quinta e terza-quarta, due serie al meglio delle tre con altrettante ed ulteriori promozioni in C Gold. Nella poule play out l’ottava ed ultima classificata retrocederà direttamente in sede D mentre sesta e settima giocheranno un’ulteriore round al meglio delle tre da cui scaturirà la seconda retrocessione. Come vuole consolidata prassi la squadra col miglior piazzamento giocherà l'eventuale spareggio fra le mura amiche, le tre finali (due playoff ed una playout) avranno inizio dal 2 maggio. La stagione, in ogni caso, avrà il suo epilogo entro domenica 16 maggio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.