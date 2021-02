Basket serie C Silver, due gironi per il via del campionato: ufficializzata la data d'inizio

La data di inizio campionato è prevista per il week end del 13-14 marzo, mentre la formula dello stesso dovrebbe essere resa nota a breve termine.

E’ stata ufficializzata dal Comitato Regionale Emilia Romagna la composizione dei due gironi riguardo al campionato di serie C Silver. Senza troppe sorprese i Baskérs Forlimpopoli sono stati inseriti nel raggruppamento “B” (quello a sud per intenderci) e almeno nell’ambito della prima fase se la vedranno con Granarolo Bk, Gaetano Scirea Bertinoro, ABC Santarcangelo e BSL S. Lazzaro. La data di inizio campionato è prevista per il week end del 13-14 marzo, mentre la formula dello stesso dovrebbe essere resa nota a breve termine.