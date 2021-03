Basket serie C Silver: ecco come saranno organizzati playoff e playout

Il Comitato Regionale Emilia Romagna ha reso noto i dettagli sulla formula di svolgimento del campionato di serie C Silver. Dopo la fase di qualificazione, con dieci squadre divise in due gironi (otto partite in totale con andata e ritorno), sono ovviamente playoff e playout. In particolare, le prime due classificate dei due gironi si sfideranno ad incrocio con due serie al meglio delle tre partite (6,13 ed eventuale 20 giugno) con lo schema A1-B2 e B1-A2 in cui le due vincenti saranno promosse in serie C Gold. Le ultime due classificate di ciascun raggruppamento si incroceranno con le stesse modalità’ e date A5-B5, con la perdente che retrocederà in serie D.