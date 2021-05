Basket serie C Silver, finale dalle mille emozioni a Granarolo: tripla chirurgica di Flan, è trionfo Baskers

Irrepetibile finale sul campo di Granarolo: quando mancano soli 9” al termine della gara, di rientro sul timeout artusiano sul 67-65 generato dal 2+1 di Lo.Paoloni, i Baskérs compiono una memorabile impresa disegnando con l’assistenza di Gorini e Ricci la chirurgica tripla di Flan (4/7 da tre) proprio sul suona dell’ultima sirena. La contemporanea vittoria casalinga dello Scirea su Bsl rimanda il verdetto playoff a sabato prossimo nel derby, con Forlimpopoli che potrà difendere il +5 dell’andata coi due punti di vantaggio in classifica.

Partita dalle mille emozioni, con Granarolo che parte in carrozza (16-6 al 7’) grazie ai 9 punti siglati dal suo pivot; Forlimpopoli, pur menomata dalle molte assenze e con due under 16 in campo (Lazzari al debutto) confeziona un perentorio 7-28 fino ad ergersi al 23-34 massimo vantaggio di tutta la sfida, con Ricci sugli scudi. Da li in avanti, anche grazie al miglior Flan della stagione, controlla le operazioni ma non uccide il match, i locali hanno il grande merito di non mollare e proprio quando rimettono la freccia vengono puniti dal già citato finale.