Basket serie C Silver, finale playoff: porte aperte per 125 spettatori

In occasione della gara 2 casalinga di finale playoff in programma sabato alle 20, la società Baskérs Forlimpopoli ha stabilito le modalità d’accesso all’impianto Palasport Averardo Picci per la presenza di pubblico sugli spalti ed ingresso degli addetti ai lavori. L’attuale normativa e protocollo sanitario consentiranno l’affluenza pari al 25% della capienza complessiva, ovvero 125 persone, di cui 25 saranno riservati agli ospiti previa segnalazione e prenotazione. Ogni spettatore potrà preaccreditarsi inviando richiesta formale all’indirizzo mail societariobaskersforlimpopoli@gmail.com indicando il proprio nome e cognome.

Prima dell’accesso all’impianto andrà consegnata l’apposita autocertificazione debitamente compilata e controfirmata, scaricabile dal sito internet www.baskersforlimpopoli.it/documenti. Tutti coloro i quali ne saranno sprovvisti ma risultanti nell’elenco accrediti potranno compilarla in loco mentre tutti gli altri non avranno diritto d’accesso. Per chi non riuscirà a gustarsi lo spettacolo dal vivo verrà riproposta la consueta diretta livestreaming a partire dalle ore 19,55 sui canali Facebook e YouTube del galletto.