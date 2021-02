Basket, serie C Silver: finalmente aria di novità. Ad un anno dallo stop il campionato è pronto a partire

Le note vicessitudini legate alla pandemia da Covid-19 hanno pesantemente condizionato l’attività in palestra dell’ambito cestistico cosiddetto minore ed anche giovanile. Da inizio febbraio i Baskérs Forlimpopoli sono finalmente ritornati ad allenarsi in palestra con immutato entusiasmo, a distanza di oltre tre mesi dallo stop alla vigilia di inizio stagione regolare. La recente stesura del protocollo gare (sostanzialmente un tampone entro le 48 ore prima della partita in primis) ed il successivo sondaggio del Crer sulle singole adesioni societarie ai rispettivi campionati, per quanto riguarda la C Silver pare emergere la possibilità di poter ripartire nel rispetto dei vigenti regolamenti per il raggiungimento del quorum fissato almeno al 50% delle aventi diritto (8 società).

Ovviamente nel caso l’eventuale formula prevederà un solo girone con gare di andata e ritorno, da valutare il discorso inerente ad eventuali promozioni e retrocessioni (potrebbero non essere contemplate). Con ogni probabilità nel giro di pochi giorni, al netto del termine odierno per le singole decisioni, verrà reso noto il parco delle iscritte, formule e regolamento con data d’inizio (presumibile il week end del 6-7 marzo, a distanza di oltre un anno dall’ultima gara ufficiale). I Baskérs Forlimpopoli, non senza importanti sacrifici, ma con il progetto e prerogative che da sempre lì hanno contraddistinti, prendendo atto delle recenti decisioni del Crer, hanno deciso di intraprendere la stagione sportiva 2020/2021 tutelando appieno la salute dei propri tesserati.