Basket serie C Silver, i Baskers sbagliano l'approccio: il derby è di Santarcangelo

La vittoria nel recupero della terza giornata, nel piu’ classico dei derby di Romagna, va con pieno merito ai padroni di casa, al comando delle operazioni per tutti i 40’ di gioco. Contro Santarcangelo i Baskérs pagano a caro prezzo un approccio non proprio consono a gare di questo tipo, confezionando un primo parziale da dimenticare (18-3 al 5’) soprattutto per abnegazione difensiva; al sontuoso avvio dell’indemoniata coppia Fusco - Scarponi (primi 13 punti a referto) cui chiari dara’ poi man forte con 5 consecutivi, in attacco gli artusiani raccolgono i cocci aggrappandosi allo smisurato talento del loro capitano.

Anche nel secondo parziale, pur con i continui cambi difensivi ed alcuni cesti di piazza, il copione non varia e si capisce che solo una importante inversione di tendenza potra’ cambiare l’inerzia. a seguito del riposo sale in cattedra Polverelli (grandi sportellate con l’ottimo Donati) e gli ospiti sprofondano a -20 (54-34) ancora con l’M.v.p. Scarponi, un 17enne che a breve fara’ parlare tanto di se’.

Sull’orlo del baratro i rossoneri tirano fuori l’orgoglio e con una zona ben orchestrata costringono l’attacco clementino a soli 7 punti in 12’. Quando Dell’Omo finalizza il 61-59 a -4’30” sembra davvero vicino il sorpasso, poi il ritorno di Fusco pur gravato di quattro personali (sigla 4 liberi pesanti) e la tripla del solito under riminese - contro il solo piazzato di Gorini negli ultimi 4 giri di lancette - sanciscono la meritata vittoria di Gamberini e soci. Arriva cosi’ la prima sconfitta stagionale per i Baskérs, attesi comunque al pronto riscatto gia’ sabato prossimo al palapicci ospitando Bsl San Lazzaro (ore 18,45).