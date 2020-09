Basket serie C Silver, i Baskers scalpitano: "Obiettivi importanti"

E' tempo di presentazioni ufficiali, davanti ai principali partner commerciali, per i Baskèrs Forlimpopoli. La squadra (con in testa i veterani capitan Rodolfo Rombaldoni ed il neo acquisto Charle Foiera protagonisti di gustosi siparietti), lo staff tecnico e la dirigenza si sono ufficialmente ritrovati fissando gli obiettivi per il primo campionato di C Silver alle porte. L'appuntamento si è svolto alla presenza dell’assessore allo sport Adriano Bonetti, che ha rimarcato la vicinanza al movimento dell’amministrazione comunale.

Il presidente Cristhofer Gardelli fuga ogni dubbio: “Non siamo abituati a nasconderci e quindi a navigare a vista, per quest’anno ci siamo prefissati obiettivi importanti. Nonostante l’attuale assenza di formula ufficiale il nostro obiettivo resta quello dei playoff (si presume le prime quattro del gironcino “B” a otto), siamo una società vincente che vuole continuare ad esserlo ed i primi allenamenti hanno lasciato intravedere buon affiatamento e spirito di gruppo”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo la presentazione dei nuovi arrivi ed in seguito delle varie riconferme, lo staff tecnico con in testa l’head coach Alessio Agnoletti si dimostra "soddisfatto di questo scorcio di preparazione", sottolineando come "la società abbia voluto allestire un roster di primo livello e benedice la possibilità col nuovo protocollo di iniziare a disputare le importanti amichevoli precampionato".