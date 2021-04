Basket serie C Silver, il girone d'andata si chiude col derby: sul Colle il Gaetano Scirea ospita i Baskers

Per chiudere in bellezza il girone d’andata della prima fase, anche se entrambe le squadre devono ancora recuperare una gara, arriva un derby dalle mille ed oltre motivazioni. Gaetano Scirea - Baskérs (palla a due sabato alle 18,30, arbitrano a porte chiuse Pellegrini di Cesenatico e Guerrini di Faenza) sarà a breve la prima gara ufficiale fra le due società dalla storia e radici profondamente diverse.

Se i bianconeri riapprodano dall’alto in C Silver dopo otto campionati nella categoria superiore, di contro i rossoneri sono freschi di debutto dopo aver dominato lo scorso anno in D mettendo anche in bacheca la Coppa Marchetti. Appena sette chilometri dividono due paesi in cui il basket, pur in un periodo di sofferenza e pandemia, ha un aspetto predominante anche per l’importanza che rivestono, grazie alla numerica, i rispettivi settori giovanili.

Costruita in estate attorno alla riconferma del talentuoso Brighi (giocatore per altri palcoscenici), cui ruotano intorno tutte le trame di gioco, a dare esperienza il recupero dal lungo infortunio dell’ inossidabile capitano Enrico Solfrizzi e la pericolosità nel tiro pesante di Ciccio Ravoioli. Sotto le plance la duttilità del riconfermato Farabegoli e il ritorno di Biandolino danno una discreta connotazione interna, a corredo del roster con Filippo Rossi da Cesena ed Angeletti ancora sul Colle ci sono diversi under in doppio tesseramento con Pall.2.015 Forlí. La partita verrà trasmessa in diretta livestream sulla pagina Facebook del Gaetano Scirea Bertinoro.