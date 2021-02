Basket serie C Silver, l'ex Unieuro Franco Flan è il nuovo rinforzo dei Baskers

Grande soddisfazione in casa Baskérs per questa importante addizione, ottimo investimento per il futuro su un prospetto di grande valore tecnico e fisico

A meno di un mese dall’inizio del campionato il roster dei Baskérs Forlimpopoli si arricchisce di una importante pedina nel settore degli

esterni. In uscita dagli Stings Mantova (Legadue, girone verde) l’under Franco Flan (playmaker classe 2002, 182 centimetri) ritorna alla corte di coach Agnoletti dopo la parentesi in rossonero d’inizio stagione, anche grazie al rapporto di collaborazione in essere col Ca’Ossi Basket.

Dopo aver iniziato coi primi passi proprio con questa società dove ha militato fino si 15 anni, nella stagione 2017/2018 è approdato nella cantera del One Team ove si è messo in luce nei campionati under 16 ed under 18 d’Eccellenza. Per ovvi motivi il passo cruciale è avvenuto nel 2018/2019 dove a nemmeno 17 anni ha fatto il suo debutto prima in C Gold con il Gaetano Scirea Bertinoro trovando spazi importanti per poi aver ancora gloria maggiore con l’Unieuro Forli dove fu protagonista nei playoff di Legadue con Rieti e fido scudiero di Marcelo Nicola.

E' seguita la parentesi con Titano S. Marino, diviso fra C Silver marchigiana ed Under 18 Eccellenza, fino alla non felice esperienza lombarda anche legata alle vicessitudini per il Covid 19. Grande soddisfazione in casa Baskérs per questa importante addizione, ottimo investimento per il futuro su un prospetto di grande valore tecnico e fisico.