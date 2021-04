Basket serie C Silver, lo spirito di gruppo è la forza dei Baskers: battesimo vincente al PalaRicci contro Granarolo

Con una prestazione senza troppi fronzoli i Baskèrs bagnano il debutto casalingo nel rinnovato PalaPicci piegando col punteggio di 70 a 55 la resistenza di una coriacea Granarolo e si godono un meritato quanto provvisorio primato frutto di un percorso netto nelle due gare disputate. Nonostante le pesanti assenze, due da ambo le parti, le squadre combattono a viso aperto fin dalle prime battute, ove i bolognesi riescono col loro dinamismo a mettere in difficoltà il quintetto forlimpopolese (Piani e Gaspari nei cinque) col 2-5 del 2’.

L’ingresso in campo del tandem Rombaldoni-Piazza cambia però l’inerzia del match (16-8 all’8’), con l’incredibile pivot bonsai romagnolo che referta ben 12 dei primi 16 punti interni in un amen ben imbeccato dal capitano. Nonostante il lungo periodo d’inattività anche l’under Torelli fa la voce grossa dal pino e nel secondo parziale, ben coadiuvato dal diligente Piani, contribuisce a riallargare la forbice (25-16 al 15’) mentre i tori, grazie alle iniziative di Poggi e dell’ariete Bertacchini si riportano al -3 prima dell’intervallo.

Se una tripla di Piani che stampa sul tabellone il 48-31 del 28’ suona come il colpo del ko, anche perchè i continui cambi di difesa ordinati da Agnoletti creano parecchi grattacapi ai felsinei, si deve ancora fare i conti con l’orgoglio di chi vuole giocarsela fino in fondo. Così nel finale, quando gli ospiti si spingono fino al -10, sono in serie Gorini, Donati e l’m.v.p. Piazza (34 di valutazione con 13/17 dal campo e 9 rimbalzi) a condurre la squadra al secondo successo stagionale.

I Baskèrs hanno raggiunto l’obiettivo di giornata con un apprezzabile spirito di squadra rimarcando sul campo una netta superiorità nella lotta sotto i tabelloni; da lunedì si riprenderà a lavorare duramente in palestra in vista della sfida di sabato prossimo al PalaColombarone di Bertinoro per chiudere al meglio il girone d’andata.