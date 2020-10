Basket serie C Silver, nuovo test per i Baskers: esperimenti per coach Agnoletti

Al PalaMarani di Budrio è andato in scena il terzo appuntamento stagionale non ufficiale in undici giorni, tanto per provare a riabituarsi in fretta ai ritmi partita. Coach Agnoleti ha recuperato capitan Rombaldoni rispetto alla gara con Imola, ma ha dovuto rinunciare a Foiera tenuto a riposo precauzionale. Buon passo in avanti nella marcia d’avvicinamento al debutto in campionato al cospetto dei bolognesi che saranno ai nastri di partenza in serie D.

Con l’assenza del centro titolare, lo staff tecnico rossonero ha potuto sperimentare diversi assetti da corsa, ma con rotazioni accorciate sotto le plance; gli ultimi due parziali hanno sancito la supremazia romagnola, anche frutto di importanti break che hanno punito la resistenza dei locali. Già sabato prossimo si replica a Lugo contro gli Aviators militanti in C Gold (ore 18.30 PalaBanca, rigorosamente come da protocollo a porte chiuse).