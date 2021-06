Basket serie C Silver, playoff al via: per i Baskers appuntamento con la storia

Appuntamento con la storia. Occorre infatti tornare indietro di ben 14 anni, ovvero alla stagione 2006/2007 quando l’allora Artusiana di coach Montuschi sfioro’ la storica promozione bis dalla D alla C1 perdendo alla bella con Santarcangelo. Ora il testimone per traghettare il movimento della palla a spicchi forlimpopolese ad un traguardo mai raggiunto prima, è virtualmente nelle mani dei Baskérs che, nel loro breve ma intenso percorso, hanno la ghiotta occasione per tentare l’incredibile scalata alla C Gold.

Per cui già venerdì sera al PalaZola (palla a due ore 21, arbitri Bettini e Cieri) va in scena gara 1 di una serie finale playoff al meglio delle tre gare, ove Francesco Francia avrà il vantaggio del fattore campo nell’eventuale spareggio in virtù del miglior piazzamento. Al culmine di una stagione che definire singolare sarebbe forse riduttivo, fra emergenza pandemica ed infortuni vari, i ragazzi di Agnoletti vorranno giocarsi fino in fondo le proprie carte e non fermarsi sul più bello, pur consci d’avere al cospetto un avversario costruito con obiettivi di alta quota. Gara 1 sarà trasmessa in diretta live streaming sulla pagina Facebook di Francesco Francia Pallacanestro ASD Zola Predosa dalle ore 20.55.