Basket serie C Silver, prima seduta di allenamento per i Baskers

I rinnovati Baskérs Forlimpopoli, pronti al debutto nell’ostico campionato di C Silver, si sono ritrovati martedì sera sulle tavole del PalaPicci con una seduta mista di richiamo atletici agli ordini del nuovo preparatore fisico Mattia Tumedei e lavoro tecnico con la palla, ovviamente sotto l’egida di coach Alessio Agnoletti e dell’assistente Enrico Ronci. La lunga inattività potrà aver minato in partenza la reattività muscolare, ma non certo lo spirito e l’allegria che hanno contraddistinto il gruppo, giusto mix fra le esuberanza degli under e l’immane esperienza col carisma della coppia Rombaldoni-Foiera. Le sedute proseguiranno già da giovedì in attesa di ricevere dal Comitato Regionale Fip tutte le novità in merito a protocolli sportivo-sanitari, formula ed inizio del campionato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.