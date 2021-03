Basket serie C Silver, ritorno all'antico: i Baskers riabbracciano Piani e Matteucci

In via di completa definizione l’organico col quale i Baskérs Forlimpopoli s’apprestano ad affrontare, dopo oltre un anno d’astinenza da gare ufficiali, il loro primo campionato di C Silver. Seppur per motivi diversi gli ultimi due tasselli del mosaico rossonero profumano d’antico, di un ritorno alla base. A seguito di due stagioni trascorse a Russi in serie D, ritorna alla corte del galletto artusiano il playmaker forlivese Luca Piani (1988, 180 centimetri).

Cresciuto nel florido vivaio della Fulgor Forlì, il regista romagnolo ha debuttato fra i senior nella stagione 2011/2012 conducendo G.Scirea Bertinoro (con 9 vinte ed una persona, dal suo ingaggio ha realizzato una media di quasi 23 punti) alla promozione in Dnc, a cui è seguita la positiva esperienza maturata sul Colle anche nel 2012/2013.

Col filo logico all’ottima annata 2018/2019 in serie D, dove i Baskérs vennero eliminati da Carpi nella semifinale playoff, Piani è ritornato a disposizione di coach Agnoletti e con il suo binomio dinamismo - esperienza saprà portare il suo fondamentale mattoncino, allargando il giro delle rotazioni.

Inoltre, dopo cinque stagioni all’International Imola e due nella Pallacanestro 2.015 coi settori giovanili, rientra nella città natale il forlimpopolese doc Alessandro Matteucci (play/guardia, classe 2003), anche per dare maggiore profondità negli allenamenti al settore degli esterni.