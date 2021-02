Basket serie C Silver, si avvicina l'inizio dello start: ecco l'elenco delle squadre

Attese per l’inizio della prossima settimana notizie ufficiali circa la data d’inizio, formula e calendario del campionato

Il Comitato Regionale Emilia Romagna ha diramato in un comunicato ufficiale l’elenco delle squadre che parteciperanno al campionato di serie C Silver 2020/2021. Parteciperanno la Pallacanestro Correggio, l'Atletico Basket, il Granarolo Basket, il Gaetano Scirea, l'Abc Santarcangelo, la Ginnastica Fortitudo, la F. Francia, la BSL San Lazzaro, la Pallacanestro Scandiano 2012 ed i Baskers Forlimpopoli

