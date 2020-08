Basket serie C Silver, tanti derby romagnoli: le squadre ammesse al campionato

Poco più di 24 ore fa è giunta l’ufficialità: il Consiglio Regionale Fip Emilia Romagna ha deliberato nella riunione a Bologna del 27/08 le ammissioni ufficiali ai campionati dilettantistici di pallacanestro per cui, come da richiesta formale, i Baskérs Forlimpopoli prenderanno parte per la prima volta nella propria storia, al torneo di serie C Silver (composto da sedici formazioni). Con ogni probabilità, per snellire il calendario e ridurre il numero delle gare in vista di possibili recuperi, potrebbe essere presa in considerazione l’ipotesi di due gironi da otto squadre ciascuno. Data di inizio, gironi e formule saranno rese note in seguito.

Ecco l’elenco delle altre quindici società ammesse

Pall. Novellara

Vis Basket Persiceto

CVD Basket Club

Pall. Correggio

Atletico Basket

Granarolo Basket

Rebasket

Gaetano Scirea

Grifo Basket Imola

ABC Santarcangelo

Ginnastica Fortitudo

F. Francia

BSL San Lazzaro

Pall. Scandiano 2012

Cestistica Argenta