Basket Serie C Silver, un nuovo under per i Baskers: ecco Jacopo Santoro

Jacopo Santoro sarà un nuovo under a disposizione dello staff tecnico dei Baskérs. Ala piccola, 191 centimetri classe 2001, si tratta di un importante prospetto giovanile formatosi nella Pol.2000 Cesenatico. Ha disputato nella stagione 2019/2020 il campionato Under 18 Eccellenza con i Crabs Rimini, collezionando 7 presenze a referto in doppio tesseramento in C Silver con Bellaria. Figlio d’arte (il padre ha militato e vinto con la Fortitudo Bologna) e reduce dalla recente esperienza col Basket2005 Cesena che poi ha rinunciato a proseguire in D, l’atletico e talentuoso Santoro va ad integrarsi nell’ambizioso progetto tecnico degli artusiani, indossando la maglia numero 6.