Basket serie C Silvers, battesimo in casa per i Baskers contro Granarolo

I Baskèrs Forlimpopoli ritornano in campo per il battesimo casalingo stagionale

Esattamente 22 giorni dopo il successo della Rodriguez, fra rinvii e festività pasquali, i Baskèrs Forlimpopoli ritornano in campo per il battesimo casalingo stagionale – ed in categoria – ospitando per l’occasione la coriacea Granarolo Basket, rinfrancata dalla recente vittoria interna con S.Lazzaro (palla a due sabato ore 18,45 al PalaPicci con diretta integrale sui canali Facebook e Youtube, arbitrano Campedelli di Carpi e Pongiluppi di Mirandola).

La compagine del giovane coach Millina, annoverando fra le proprie fila un nucleo storico a cui s’aggiungono giovani prospetti interessanti, fa dell’esuberanza e aggressività difensiva il suo marchio di fabbrica, da sempre si cimenta in queste categorie lanciando i prospetti più meritevoli a questi livelli. Gli innesti di Salvardi, Bertacchini (in forse al pari del capitano Luca Paoloni) e Zani (ex Tigers) hanno ovviamente dato maggiore profondità alle rotazioni provando a mantenere fede alle aspettative di ben figurare anche in questo torneo.

Di contro il rientrante e carico allenatore artusiano Alessio Agnoletti ha lavorato in settimana per prepararsi al meglio alla sfida, valutando l’importante aspetto psicologico che con un eventuale referto rosa entrambe le squadre veleggerebbero per una settimana al vertice della classifica, quindi col morale alto in vista degli impegni futuri.