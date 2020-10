Basket serie C Silvers, la prima dei Baskers sarà contro l'ostica Imola

E’ stato diramato dal Comitato Regionale Emilia Romagna il calendario provvisorio del campionato di serie C Silver inerente alla prima fase. Inseriti nel girone B, i Baskérs Forlimpopoli faranno il loro debutto in categoria rendendo visita all’ostica Grifo Imola per poi esordire fra le mura amiche del PalaPicci sette giorni dopo ospitando l” A.B.C. Santarcargelo di coach Ceccarelli. Doppia sfida col Gaetano Scirea in programma alla 6a giornata (28 novembre andata in trasferta, 30 gennaio il ritorno), epilogo il 7 febbraio sul campo di Granarolo.

