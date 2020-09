Basket, si parte con la stagione: serata con la squadra a disposizione dei supporter

Domenica inizia la stagione 2020/2021 della Pallacanestro 2.015! Il pomeriggio comincerà con il raduno della squadra e la consegna del materiale, ai quali seguirà la conferenza stampa di inizio stagione (riservata ai giornalisti) che prevede gli interventi del Presidente Giancarlo Nicosanti, del GM Renato Pasquali e di coach Sandro Dell’Agnello. Grazie alla collaborazione con NatLive, tutti gli appassionati biancorossi potranno seguire la stessa conferenza stampa in diretta dalle 18:30. Ma non è finita qui: in serata, infatti, ci sarà anche il primo incontro con i tifosi. La squadra si trasferirà presso il Cala FoMa, dove a partire dalle ore 20.00 ci sarà la presentazione ufficiale e il primo saluto ai supporter.

