Basket, tempo di saluti in casa Baskérs Forlimpopoli

Tempo di saluti in casa Baskérs Forlimpopoli. Come in ogni estate che si rispetti esistono atleti che per un motivo o per l’altro non difenderanno più i colori della loro squadra. Si separano le strade da quattro fondamentali pedine che nello scacchiere di coach Alessio Agnoletti hanno giocato un ruolo determinante; ragion per cui Franco Flan (play, under), Luca Piani (play), Alessandro Nucci (ala) e Raphael Joel Bessan (centro) non faranno più parte del roster artusiano nella prossima stagione sportiva di C Gold. "A tutti e quattro va un doveroso ringraziamento per professionalità, dedizione nello storico risultato raggiunto, per il rendimento fornito dagli stessi nella stagione trascorsa insieme ed augura loro un futuro ricco di soddisfazioni, sportive e non", si legge in una nota della società.