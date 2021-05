Basket, l'ultima gara può valere il secondo posto: "Sappiamo competere con squadre di alto livello"

Ultima gara del “Girone Bianco”, per l’Unieuro che domenica scenderà in campo contro Torino (Unieuro Arena, ore 17:00, diretta su TeleRomagna). Sabato mattina Sandro Dell’Agnello ha parlato in conferenza stampa: “Abbiamo due obiettivi. Primo provare a vincere la partita di domani: con chi potrà giocare daremo tutti il massimo per farlo, pur essendo consapevoli delle qualità e della forza degli avversari”. Dell'Agnello, pur volendo vincere per sperare nel secondo posto, non correrà rischi in vista dei playoff: “Abbiamo alcuni giocatori che, eufemismo, non sono al 100%, e vogliamo recuperarli in vista dei playoff. Solo domani pomeriggio faremo delle valutazioni in base alle loro condizioni e, di conseguenza, il minutaggio e le rotazioni saranno condizionati anche da questo aspetto”.

Nonostante questo, il coach è sicuro che la squadra darà il massimo: “In queste partite stiamo dimostrando di competere con squadre di altissimo livello, tra le quali rientriamo meritatamente. Per farlo, abbiamo anche bisogno che i nostri giocatori siano al meglio, ma sul fatto che questo gruppo provi sempre a vincere e a lottare, non ci sono dubbi: lo dimostra il vissuto di questa stagione e quello che abbiamo fatto da settembre ad oggi”.

GIRONE BIANCO – 6° GIORNATA:

Unieuro – Torino

Napoli – Tortona

Scafati – Udine

GIRONE BIANCO – LA CLASSIFICA:

Napoli 12, Tortona 10, Torino 10, Udine 8, Forlì 8, Scafati 6.