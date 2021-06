Basket, ultimo colpo di reni per realizzare un sogno: Baskers in fibrillazione

Tutto pronto a Forlimpopoli per l’appuntamento che potrebbe segnare in maniera indelebile l’ultracinquantennale storia della palla a spicchi cittadina. Nell’occasione, a distanza di quasi sedici mesi dall’ultimo evento casalingo, il rinnovato PalaPicci riapre le porte ai propri tifosi che proprio in coincidenza di questo big match potranno finalmente tornare ad incitare la squadra dal vivo.

Inizia a -24 ore il countdown per gara 2 di finale play off fra Baskérs Forlimpopoli e F.Francia Zola Predosa, animati da spirito battagliero ma con le spalle al muro per provare a riportare la serie all’eventuale spareggio in terra felsinea programmato per venerdì prossimo. Questa importante palla a due si alzerà sabato alle 20, dirigono il match Forni e Gennari. Avranno accesso al Palasport tutti coloro che si saranno accreditati, per chi rimane fuori si potrà seguire in diretta live streaming l’evento sulla pagina Facebook & YouTube dei baskérsforlimpopoli dalle 19.55.