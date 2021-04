Basket, ultimo quarto fatale: esordio amaro per l'Under 18 Eccellenza

Esordio stagionale per l’Under 18 Eccellenza, che è scesa in campo gioved' sera sul campo della Fulgor Fidenza. Il finale è stato 99-95 per i padroni di casa. Di seguito il tabellino del match: "Partiamo dal presupposto che siamo contenti degli sviluppi individuali che si sono visti in questo ritorno in campo dopo ben quattordici mesi senza gare ufficiali. - esordisce coach Francesco Nanni -. Detto questo, purtroppo abbiamo ceduto nell’ultimo quarto, dopo avere guidato per ampi tratti; sappiamo che c’è tanto lavoro da fare, ma mi porto dietro l’ottima prova corale offensiva di un gruppo che, per ovvi motivi, ha fatto ben pochi allenamenti al completo". Il prossimo impegno è previsto per lunedì, con la prima gara casalinga al Villa Romiti contro la Vis 2008 Ferrara (ore 18:30).

Fulgor Fidenza – Pallacanestro 2.015 Forlì 99-95 (17-32, 52-55, 77-73)

Pallacanestro 2.015: Bandini 19, Guardigli 4, Serra 6, Monticelli 9, Sampieri 21, Spagnoli 2, Bellini 2, Munari 5, Stoica 2, Maltoni 4, Franceschi 10, Brunetto 11.

All: Nanni. Ass: Abbondanza, Bazzarini.