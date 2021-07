Basket, un altro under a disposizione di coach Agnoletti: è il play Alessandro Vandi

Il ragazzo, cresciuto nelle giovanili Ibr e Santarcangelo, ha affinato le proprie doti arrivando anche a debuttare in serie B in virtù del doppio tesseramento con Rinascita Basket Rimini. Ora l’arrivo a Forlimpopoli

Il playmaker classe 2000, Alessandro Vandi (180 centimetri), è a tutti gli effetti un nuovo giocatore dei Baskérs Forlimpopoli ed in ordine cronologico il quarto under a disposizione di coach Alessio Agnoletti, dando spinta propulsiva ma anche ordine alle trame di gioco. Proviene dagli Angels Santarcangelo coi quali ha disputato un’ottima stagione fino alla finale playoff di C Silver persa con la Fortitudo Bologna, viaggiando a 6,2 ppg in 10 gare disputate.

Il ragazzo, cresciuto nelle giovanili Ibr e Santarcangelo, ha affinato le proprie doti arrivando anche a debuttare in serie B in virtù del doppio tesseramento con Rinascita Basket Rimini. Ora l’arrivo a Forlimpopoli, con entusiasmo ed idee chiare: "Sono molto contento di essere qui e spero di ripagare la fiducia che la società mi ha dimostrato, voglio continuare la mia crescita sportiva e personale e sono sicuro che questo sia il posto giusto per poterlo fare. Non vedo l ora di iniziare".