Basket Under 15 Eccellenza, contro Ravenna una larga vittoria per il One Team

Ravenna- One Team basket Forlì 62-91 (20-26, 32-51, 45-63) One Team Basket Forlìì: Ercolani 10, Moustapha 6, Errede 11, Sanviti 22, Selvi 6, Rosi 2, Poni, Pinza 15 , Mariuzzo , Lombini 15, Guardigli 2, Giosa 2.

Vince largamente l’Under 15 Eccellenza dell'One Team, che ottiene un’altra vittoria e continua il suo percorso di crescita. Manca solo una partita per chiudere il campionato per i ragazzi dell'One Team che, imbattuti, possono aggiudicarsi l’accesso alla seconda fase dove le squadre dell’Emilia Romagna affronteranno quelle delle Marche.

