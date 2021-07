Basket under 15, il percorso della One Team al Torneo del Centenario: "Crescita evidente dei ragazzi"

I ragazzi mercuriali hanno battuto Leoncino Mestre nella finale per il quinto e sesto posto

Si conclude con il quinto posto l’avventura dei nostri ragazzi nel “Torneo del Centenario” che si è giocato a Roseto negli scorsi giorni: dopo il girone nel quale si sono affrontate Oxygen 1 Bassano, Roseto Academy e Pallacanestro Vado, i ragazzi mercuriali hanno battuto Leoncino Mestre nella finale per il quinto e sesto posto. "È stato un torneo veramente di altissimo livello, che possiamo quasi paragonare ad una sorta di finale nazionale - commenta coach Gandolfi -. Abbiamo osservato una crescita evidente dei nostri ragazzi, che tra spostamenti, riunioni, partite, partecipazione alle gare degli avversari, sono stati bravi a rimanere sempre concentrati, a capire le situazioni e ad organizzarsi. Venendo al campo, nelle prime due gare abbiamo affrontato squadre veramente molto forti e, pur avendoci messo un po' ad adeguarci alle situazioni, nelle altre due gare abbiamo fatto davvero ottime cose. Facendo un bilancio finale, possiamo dire che è bello fare questi tornei, farli insieme e condividere queste esperienze".

I tabellini di tutte le partite

One Team Basket Forlì - Oxygen Bassano 61-101 (13-27, 38-53, 53-78)

One Team Basket: Errede 11, Moustapha, Sanviti 8, Selvi, Rosi 2, Poni 2, Pinza 20, Lombini, Balistreri, Amatori 10, Bertoncin 4, Diagne 4.

All Gandolfi. Ass: Abbondanza, Gigliotti.

Roseto Academy - One Team Basket Forlì 65-42 (17-7, 38-25, 52-33)

One Team Basket Forlì: Moustapha 2, Errede 5, Sanviti 5, Selvi, Rosi 3, Pinza 6, Mariuzzo 1, Lombini 6, Giosa, Amatori 6, Romani 4, Bertoncin 4.

All Gandolfi. Ass: Abbondanza, Gigliotti.

One Team Basket Forlì – Pallacanestro Vado 59-43 (16-8, 33-20, 43-31)

One Team Basket Forlì: Moustapha, Errede 9, Sanviti 3, Poni 6, Pinza 6, Mariuzzo, Lombini 17, Giosa 6, Balistreri, Amatori 3, Bertoncin 4, Diagne 5.

All Gandolfi. Ass: Abbondanza, Gigliotti.

Finale 5-6 posto:

One Team Basket Forlì - Leoncino Mestre 72-57 (15-15, 33-30, 46-42)

One Team Basket Forlì: Moustapha 8, Errede 4, Sanviti 5, Selvi 2, Rosi 6, Poni, Pinza 17, Mariuzzo 2, Lombini 6, Giosa 14, Balistreri, Bertoncin 8.

All Gandolfi. Ass: Abbondanza, Gigliotti.