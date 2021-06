Basket Under 15, sconfitta indolore per il OneTeam: ora testa alla fase successiva

L’Under 15, già qualificata alle fasi interregionali, viene sconfitta nell’ultima gara del girone dagli Stars Basket: ora la testa e la concentrazione vanno alla fase successiva, nella quale i ragazzi di Gandolfi, matematicamente primi nel girone, affronteranno la seconda classificata nel girone delle Marche in una sfida di andata e ritorno.

“Sicuramente le due squadre in campo avevano motivazioni diverse, considerando anche il fatto che noi eravamo già matematicamente qualificati da primi alla fase successiva - commenta il coach -. Però dobbiamo essere onesti e dire che oggi abbiamo fatto un passo indietro rispetto a quello che siamo abituati a vedere da questi ragazzi: fa parte de processo di crescita, e ne siamo consapevoli. Detto questo, complimenti agli Stars e ora, con fiducia, ci prepariamo alle prossime partite”

Il racconto

I padroni di casa partono meglio e, in un quarto abbastanza in equilibrio, chiudono avanti i primi 10 minuti sul 16-13, e allungano a fine primo tempo fino al 28-20. La chiacchierata nell’intervallo, svolta l’atteggiamento e l’intensità di gioco di One Team, che rientra in campo con un piglio diverso e arriva fino al -1 alla terza sirena (43-42). Nell’ultimo quarto, però, sono ancora gli Stars a trovare il canestro con più continuità, e a trovare l’allungo decisivo che dà loro la vittoria.

Il tabellino

Stars Basket Bologna- One Team Basket Forlì 59-53 (16-13, 28-20, 43-42)

One Team Basket Forlì: Gardini, Ercolani, Mustapha 11, Errede 7, Sanviti 9, Selvi 11, Rosi, Pinza 11, Mazzoni, Mariuzzo, Giosa, Balistreri 4.

All: Gandolfi. Ass.: Abbondanza, Rondoni.